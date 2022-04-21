Как пишет Politeka.net, украинцы уже 57-е сутки защищаются от российских оккупационных войск. За это время удалось не только остановить врага, но и полностью освободить север Украины. А сегодня, 21 апреля, стало известно, что нацгвардейцы сбили российский вертолет в Запорожской области.

"Сегодня подразделение ПВО Нацгвардии в Запорожской области из расчета ПЗРК уничтожило вражеский вертолет К-52 "Аллигатор"

Это одна из новейших единиц российской боевой авиации, находящаяся на вооружении у врага. Вертолет оснащен противотанковым ракетным комплексом, пушечной установкой с лазерной системой наведения, авиабомбами и другим оружием", - было отмечено в публикации.

Украинцы сразу начали комментировать публикацию:

"Аллигатор пошел за русским кораблем", "Горит, пылает техника вражеская, родная Украина победит!" Гордимся вами наши дорогие герои-защитники!", "Божьего благословения, Украинцы, всегда и постоянно", "Спасибо нашим защитникам за классную охоту на русских птичек) Здоровья и силы от Бога вам) Слава нации!".

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