Як пише Politeka.net, Джо Байден виступив з новою заявою, передає "Європейська правда".
"Сьогодні я оголошую нові 800 млн. доларів допомоги, щоб збільшити здатність українців боротися на сході, в регіоні Донбасу. Цей пакет включає важку артилерію, дюжини гаубиць і 144 000 боєприпасів до цих гаубиць", - було заявлено президентом.
Також Байден повідомив, що російські кораблі більше не зможуть відвідувати американські порти. Дане обмеження було введено після аналогічного кроку Євросоюзу.
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