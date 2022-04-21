Президент США Джо Байден выступил с новым обращением, в котором рассказал об ограничениях для россии и помощи Украине.

Как пишет Politeka.net, Джо Байден выступил с новым заявлением, передает "Европейская правда".

"Сегодня я объявляю новые 800 млн. долларов помощи, чтобы увеличить способность украинцев бороться на Востоке, в регионе Донбасса. Этот пакет включает тяжелую артиллерию, дюжины гаубиц и 144 000 боеприпасов к этим гаубицам", - было заявлено президентом.

Также Байден сообщил, что российские корабли больше не смогут посещать американские порты. Данное ограничение было введено после аналогичного шага Евросоюза.

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