Як пише Politeka.net, українці вже 58-ту добу захищаються від російських окупаційних військ. Вчора, 21 квітня, стало відомо, що голову Нововоронцовської ОТГ Володимира Марчука взяли орки в полон. Але вже сьогодні, 22 квітня, голова Кривого Рогу Олександр Вілкул відзвітував про звільнення політика.

"Марчука Володимира Володимировича-голову Нововоронцовської ОТГ дістали з полону.

Добу просидів у катівнях біля орків. Вчора покидьки вкрали його як старшого колони в гуманітарному коридорі, коли ми намагалися вивезти мирних жителів з тимчасово окупованих територій Херсонської області.

Трохи пом'ятий, але головне живий.

Спасибі від щирого серця всім причетним, в першу чергу-Ірина Верещук", - повідомив Вілкул.

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