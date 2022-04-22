Як пише Politeka.net, українці вже 58-ту добу захищаються від російських окупаційних військ. Вчора, 21 квітня, стало відомо, що голову Нововоронцовської ОТГ Володимира Марчука взяли орки в полон. Але вже сьогодні, 22 квітня, голова Кривого Рогу Олександр Вілкул відзвітував про звільнення політика.
"Марчука Володимира Володимировича-голову Нововоронцовської ОТГ дістали з полону.
Добу просидів у катівнях біля орків. Вчора покидьки вкрали його як старшого колони в гуманітарному коридорі, коли ми намагалися вивезти мирних жителів з тимчасово окупованих територій Херсонської області.
Трохи пом'ятий, але головне живий.
«Виробництво поставлено на паузу»: спливли великі проблеми рф з озброєнням
Не Янукович: в РНБО розкрили, кого Кремль готувався поставити при владі в Україні
"Значні втрати": до лікарні на Луганщині окупанти звозять сотні поранених і загиблих, нові дані
"Або навіть менше": Арестович сказав, на скільки тижнів може затягнутися наступ ворога на Донбасі
Сили ЗСУ готуються вдарити по Кримському мосту: що відомо
Спасибі від щирого серця всім причетним, в першу чергу-Ірина Верещук", - повідомив Вілкул.
Нагадавши, молодий чоловік розправився з власною матір'ю на Дніпропетровщині
А ще Politeka повідомляла, що окупанти тримають у полоні капелана, який рятував воїнів зі зміїного
Також Politeka писала, що на Харківщині шахрай нажився на волонтерах, у поліції повідомили подробиці