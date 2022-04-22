Нацгвардія підбила ворожий вертоліт Ка-52 за допомогою ПЗРК і показали, як горить хвалений "Алігатор".

Як пише Politeka.net, українці вже 58-ту добу захищають свою землю від російських окупаційних військ. Вчора, 21 квітня, стало відомо, що Нацгвардія збила вертоліт Ка-52 окупантів за допомогою ПЗРК. Сьогодні нацгвардійці показали відео, як горить ворожий вертоліт, опублікувавши його в Фейсбук.

"Підрозділом ППО Національної гвардії України, який виконує бойові завдання на території Запорізької області, був збитий ворожий вертоліт вчора, 21 квітня 2022 року.

"Алігатор", що залетів на територію України, військовослужбовці НГУ потрапили з ПЗРК.

Ще один вертоліт, побачивши збиття сусіднього вертольота, відстрілюючи теплові пастки намагався швидко покинути територію", - повідомили в Нацгвардії.

Варто відзначити, що один такий вертоліт оцінюється в 16 мільйонів доларів.

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