Как пишет Politeka.net, украинцы уже 58-е сутки защищают свою землю от российских оккупационных войск. Вчера, 21 апреля, стало известно, что нацгвардия сбила вертолет Ка-52 оккупантов при помощи ПЗРК. Сегодня нацгвардейцы показали видео, как горит вражеский вертолет, опубликовав его в Фейсбук.
"Подразделением ПВО Национальной гвардии Украины, которое выполняет боевые задания на территории Запорожской области, был сбит вражеский вертолет вчера, 21 апреля 2022 года.
"Аллигатор", залетевший на территорию Украины, военнослужащие НГУ попали из ПЗРК.
Еще один вертолет, увидев сбитие соседнего вертолета, отстреливая тепловые ловушки пытался быстро покинуть территорию", - сообщили в Нацгвардии.
«Производство поставлено на паузу»: всплыли большие проблемы рф с вооружением
"Добро пожаловать в ад": оккупантов в Мелитополе уничтожают партизаны, счет идет на десятки
"Вот такую победу Путин приготовил нам на 9 мая?": в РФ проговорились о больших потерях в Украине
"Там дела плохи": Арестович сообщил, куда рф перебросит войска с Мариуполя, который уже не возьмут
В россии пылает крупнейший химзавод, все в черном дыму: что известно о пострадавших
Стоит отметить, что один такой вертолет оценивается в 16 миллионов долларов.
Напомним, после череды провалов в Украине в "верхах" российской армии начались репрессии
Также Politeka сообщала, что морпехи поджарили "Джавелином" вражеские танк и БМП, появились яркие кадры
А еще Politeka писала, что нельзя ходить на пляжи: на Одессчине морем прибило к берегу опасный "подарок" от оккупантов