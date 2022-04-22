Нацгвардия подбила вражеский вертолет Ка-52 при помощи ПЗРК и показали, как горит хваленый "аллигатор".

Как пишет Politeka.net, украинцы уже 58-е сутки защищают свою землю от российских оккупационных войск. Вчера, 21 апреля, стало известно, что нацгвардия сбила вертолет Ка-52 оккупантов при помощи ПЗРК. Сегодня нацгвардейцы показали видео, как горит вражеский вертолет, опубликовав его в Фейсбук.

"Подразделением ПВО Национальной гвардии Украины, которое выполняет боевые задания на территории Запорожской области, был сбит вражеский вертолет вчера, 21 апреля 2022 года.

"Аллигатор", залетевший на территорию Украины, военнослужащие НГУ попали из ПЗРК.

Еще один вертолет, увидев сбитие соседнего вертолета, отстреливая тепловые ловушки пытался быстро покинуть территорию", - сообщили в Нацгвардии.

Стоит отметить, что один такой вертолет оценивается в 16 миллионов долларов.

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