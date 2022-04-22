Как пишет Politeka.net, украинцы уже 58-е сутки защищаются от российских оккупационных войск. В начале августа удалось полностью освободить север Украины, а теперь идет последние приготовления к битве за Донбасс. А сегодня, 22 апреля, стало известно, что морпехи подбили вражескую броню, о чем сообщило командование морпехов в Фейсбук.

"Морские пехотинцы из 501 отдельного батальона морской пехоты вместе с воинами ССО ВС Украины охотились с ПТРК "Джавелин" танк т-72 российских фашистов и БМП. Однако этого им было мало, и они уничтожили еще склад с боеприпасами. Украинское сафари продолжается, "мордор" теряет технику и людей. И пока русские военные преступники на нашей земле, морпехи и дальше будут уничтожать врага и очищать от орковского зла нашу родную землю", - отмечено в публикации.

Напомним, в Генштабе рассказали, где больше всего активничают орки

А еще Politeka сообщала, что главу громады из Херсонщины освободили из плена, первые подробности

Также Politeka писала, что Борис Джонсон восхитился духу украинского народа в борьбе с путинским режимом