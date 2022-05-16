Окупанти вже не приховують, що використовують в Україні фосфорні та касетні засоби ураження. Про це стало відомо з перехопленої розмови окупантів, уривок з якої представили СБУ на сторінці у Фейсбук.

"Да всі чекають, коли Володьку (прим. Ред. - Путіна) це все задовбе, він війська виведе і «тополя», нах*й, сюди накидає. А так, бачиш, все, що міжнародними конвенціями було заборонено: касети, фосфор-нам все дозволили, все пускаємо туди", - каже окупант іншому.

Варто зазначити, що з 2014 року СБУ неодноразово фіксувала використання російськими окупантами заборонених засобів ураження в районі проведення АТО/ООС. Після початку широкомасштабного вторгнення окупанти не приховують, що продовжують порушувати всі можливі заборони і не бояться влаштовувати геноцид українського народу.