Оккупанты уже не скрывают, что используют в Украине фосфорные и кассетные средства поражения. Об этом стало известно из перехваченного разговора оккупантов, отрывок из которого представили СБУ на странице в Фейсбук.

«Да все ждут, когда Володьку (прим. Ред. - Путина) это все задолбет, он войска выведет и «Тополь», нах*й, сюда накидает. А так, видишь ли, все, что международными конвенциями было запрещено: кассеты, фосфор – нам все разрешили, все пускаем туда», – говорит оккупант другому.

Стоит отметить, что с 2014 года СБУ неоднократно фиксировала использование российскими оккупантами запрещенных средств поражения в районе проведения АТО/ООС. После начала широкомасштабного вторжения оккупанты не скрывают, что продолжают нарушать все возможные запреты и не боятся устраивать геноцид украинского народа.