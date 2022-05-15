Россия после начала полномасштабного вторжения потеряла в Украине треть своих наземных боевых сил.

Такие данные разведчиков 15 мая обнародовало Министерство обороны Великобритании на официальной Twitter-странице.

Отмечается, что российское наступление на Донбасс потеряло импульс и значительно отстает от графика. Несмотря на мелкие начальные достижения, россия не смогла достичь значительных территориальных выгод за последний месяц и в то же время понесла большие потери.

"На протяжении всего конфликта им не хватало российского мостового оборудования, что замедляло и ограничивало наступательный маневр. Российские БПЛА, которые имеют жизненно важное значение для тактической осведомленности и управления артиллерией, оказались уязвимыми для украинской ПВО", - говорится в сообщении.

Снижение возможностей России будет продолжать тормозить их наступление в Украине.

"В нынешних условиях рф вряд ли будет способна резко увеличить темпы продвижения по Украине в течение следующих 30 дней", - отмечает министертсва.

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