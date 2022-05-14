Крымский мост не стоит энергии и внимания того, чтобы его разрушать во время войны.

Об этом заявил офицер ВСУ Арти Грин в интервью Politeka.

"Для того, чтобы развалить Крымский мост в условиях того, что у противника там достаточно эффективная противовоздушная оборона... Я даже не представляю, сколько усилий надо приложить.

При этом я совершенно не понимаю смысла, потому что там до этого моста существовала паромная переправа, которая может за сутки переправить дивизию, что может делать и сейчас.

Поэтому я никакого стратегического смысла от развала моста не вижу. Не вижу тратить силы и энергию на развал - мы ничего там сильно не отрежем, да и сам мост не так легко развалить, как некоторым кажется. И я бы совершенно точно этим не занимался, если бы это был мой вопрос планирования", - считает Арти Грин.

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