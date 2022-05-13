Об этом в интервью «24 каналу» рассказал сокомандир полка ССО «Азов Киев», экскомандира полка «Азов» Максим Жорин. По его словам, после начала полномасштабной войны в Украине был создан целый ряд территориальных батальонов «Азов». Крупнейший из них начал работу в Киеве и сейчас насчитывает 2 тысячи бойцов.

После окончания боев в Киеве и области батальон перебросили на Запорожское направление, где сейчас обострилась ситуация.

Жорин объяснил, что в данный момент это направление враг рассматривает как одно из перспективных для развертывания наступления.

«Именно сюда, в Запорожское направление, опрокидываются основные силы, в том числе в последнее время и силы из-под Мариуполя. Полторы недели назад нашей основной задачей было сдерживание врага и наступления, что нам, в принципе, удалось. Мы смогли остановить его, и враг не может больше продвигаться вперед, он просто врезался в позиции Вооруженных Сил и "Азова-Киев"», - рассказал Жорин.

По его словам, сейчас украинские бойцы не только удерживают свои позиции, но и начинают продвигаться вперед.

«Сегодня действительно мы имеем возможность не только удерживать свои позиции, но и выходить вперед и понемногу выносить украинские позиции вперед. В планах нашей армии – продвигаться, пока не освободим всю украинскую территорию», - заявил Жорин.

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