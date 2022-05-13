Над главой российского МИД Сергеем Лавровым подшутила сама природа, в сети появилось курьезное видео.

Соответствующими кадрами поделился в своем Твиттере журналист Денис Казанский. На видео Лавров привычно давал интервью российским пропагандистам. Дело происходило во время встречи Совета министров иностранных дел СНГ в Душанбе. Журналисты решили поговорить с Лавровым под открытым небом, что привело к неожиданным последствиям.

Глава МИД рф с серьезным видом пытался говорить о геополитике. Однако, его громко и крайне выразительно начал перекрикивать павлин, который скрывался в зелени за спиной Лаврова.

Российский министр несколько раз пытался продолжать свои рассуждения о Евросоюзе и его «обязательствами», однако птица была громче. Во время интервью журналисты предательски хихикали в ответ на крики павлина.

«В какой-то момент российского министра Лаврова стал передразнивать павлин, но всем было плевать, поскольку смысловая нагрузка комментария Лаврова и павлиньих воплей была примерно одинакова», - прокомментировал ситуацию Казанский.

Интернет-пользователей тоже повеселил этот случай.

«Это звуки издаёт захарова, сообщая о подвозе колумбийского кокса», «Бандеровские генно-модифицированные павлины в действии», «Павлин умнее, он не нападает на соседнюю страну», «павлин услышал говорящую лошадь и восхитился», «Павлин дело говорит, не то что лошадь», - пишут люди.

В какой-то момент российского министра Лаврова стал передразнивать павлин, но всем было плевать, поскольку смысловая нагрузка комментария Лаврова и павлиньих воплей была примерно одинакова pic.twitter.com/9GVW96AeTa — Денис Казанський (@den_kazansky) May 13, 2022

Напомним, роспропаганда опозорилась, пытаясь выдать кадры с уничтожением оккупантов за свою "победу".

Как сообщала Politeka, эксперт рассказал, что нужно для спасения бойцов с "Азовстали".

Также Politeka писала, что в армии рф возникли проблемы с "кадрами", желающих практически нет.