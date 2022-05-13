В россии наблюдаются проблемы с проведением так называемой скрытой мобилизации. Несмотря на все попытки военного руководства страны привлечь россиян на прохождение службы в вооруженных силах рф по контракту, желающих практически нет.
Об этом пишет журналист Роман Цымбалюк.
"За месяц апрель пунктом отбора на военную службу по контракту в городе Чебоксары (Чуваская республика) отобрано только 23 человека для прохождения службы в воинских частях Центрального военного округа", – пишет Цымбалюк.
По его данным, из Чебоксар только 2 человека прибыло в 21-ю отдельную мотострелковую бригаду (в/ч 12128, Тоцкое), 5 человек пополнили ряды 30-й отдельной мотострелковой бригады (в/ч 45863, Рощинский) и лишь 1 новобранец прибыл на 201-ю базу (в/ч 01162, Душанбе, Таджикистан).
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Кроме этого 27 новобранцев прибыло в 15-ю отдельную мотострелковую бригаду (в/ч 90600, Рощинский), но 12 из них сразу уволились.
Напомним, что оккупанты не в восторге от парада путина и его странной речи, перехват.
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