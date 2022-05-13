Очередной провал российских пропагандистов высмеял в Твиттер блогер Анатолий Штефан.

На российском пропагандистском канале «Россия 1» в программе «Вести» вышел сюжет об украинском Змеином острове. В нем россиянам показали видео того, как украинские военные наносят удары по позициям оккупантов, которые временно занимают остров. При этом зрителям заявили, что это якобы российские войска уничтожают украинский десант.

Примечательно, что видео было снято украинскими Байрактарами.

«Рашен пропаганден и дальше клепает свои «пабеды» на зомбоящике. Вата хлопает радостно в ладошки глядя как шкварят их же орков. Феерично», - подписал кадры с фрагментом сюжета Анатолий Штефан.

Украинцы также отреагировали на провал российских пропагандистов.

«А гробы все идут и идут!!! Пох что они своему скоту там пи#здят!!! Главное что наши воины свое дело делают – шкварят русню», «путинский режим фейками роет себе могилу...», «Их даже не смущает зелёный интерфейс Байрактара на видео с буржуйскими символами?», «пришли новые методички - выдавать победы украинцев за свои если можно это сделать», « Красиво же, вот и решили скормить русне», - пишут люди.

Рашен пропаганден і далі клепає свої "пабеды" на зомбоящику. Вата хлопає радісно в долоньки дивлячись як шкварять їх же орків. Феєрично 😂🔥

Telegram - https://t.co/GLExONwd4u pic.twitter.com/P2CkGwserP — Анатолій Штефан (Штірліц) (@Shtirlitz53) May 13, 2022

Напомним, эксперт рассказал, что нужно для спасения бойцов с "Азовстали".

Как сообщала Politeka, в армии рф возникли проблемы с "кадрами", желающих практически нет.

Также Politeka писала, что Путин мечтает превзойти Сталина, какие настроения в его окружении.