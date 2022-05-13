Слухи о болезнях 69-летнего российского диктатора ходят уже давно, в украинской разведке сделали заявление.

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью Sky News заявил, что российский президент серьезно болен раком. При этом он не стал уточнять детали, которые, видимо, разведке уже известны.

Отметим, что слухи о болезнях 69-летнего российского диктатора ходят уже давно. Так, ранее СМИ со ссылками на разные источники сообщали о раке щитовидной железы у путина или раке в брюшной полости. Кроме того, о серьезных онкологических заболеваниях диктатора сообщал также расследователь Bellingcat Христо Грозев.

Российский правозащитник Марк Фейгин отмечал, что прямых подтверждений болезни агрессора рф нет, ведь это главная гостайна, но это выдает его внешний вид. Он говорит, путин – это старый 70-летний мужчина с грузом заболеваний.

В связи со слухами об ухудшении здоровья путина возникает вопрос о его преемнике. Как удалось узнать журналистам, временно заменить главного кровавого диктатора мира может секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.

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