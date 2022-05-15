Російська еліта силовиків розчарувалася у президенті рф володимирі путіні і вже не готова виконувати будь-які його божевільні накази.

Таку думку висловив відомий журналіст-розслідувач Христо Грозєв у розмові з журналістом "Радіо Свобода" Мумином Шакировым.

За його словами, зараз вище керівництво силових структур Росії розуміє, що їх сторона програла війну. Вони вважають, що врятувати ситуацію може тільки мобілізація, проте очевидно, що путін не готовий її оголошувати.

Відповідаючи на питання про те, чи можуть російські силовики організувати замах на путіна, Грозєв заявив:

"Є песимізм серед силовиків щодо того, як вийти з цього. Тому я думаю, що такий сценарій цілком можливий".

Він також зазначив, що в умовах, що склалися, силовики можуть проігнорувати прямий наказ від путіна, якщо він прийме будь-яке радикальне рішення, зокрема – віддасть команду застосувати ядерну зброю.

Грозєв зазначає, що такий наказ для путіна найімовірніше закінчиться держпереворотом. За словами розслідувача, президент рф і сам розуміє, що він зараз не в кращому становищі, тому ймовірність застосування ним ядерної зброї різко знизилася.

"Він розуміє: з цих п'яти рук, які повинні натиснути послідовно на кнопки, якщо один не виконає, то це буде сигналом непокори. І можливо, навіть фізичною кончиною путіна. Тому до тих пір, поки він не буде впевнений, що все виконають, він не віддасть цей наказ", - підкреслив Грозєв.

Він додав, що самі силовики не вірять, що президент рф зможе забезпечити їх безпеку.

"Чи буде путін при владі через три місяці - для силовиків незрозуміло", - підкреслив журналіст.

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