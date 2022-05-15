Даже вне зоны активных боевых действий, из 2,5 тысячи наемников около ста погибли.

В военном вторжении в Украину участвовало около 2,5 тысячи боевиков из чеченской республики. Об этом сообщает Главное управление разведки МО Украины на странице в Телеграм-канале.

Так называемые "кадыровцы" начали заходить на территорию нашей страны еще в первые дни широкомасштабного военного вторжения россии. Как сообщает ГУР, основной их задачей было устрашение и геноцид Украинцев.

Они занимались обысками жилищ, издевательствами над заложниками и мирными обитателями, грабежами и разбоем. Однако после того, как преступники понесли крупные потери, «кадыровцы» также занимались расстрелом тех оккупантов, что отказывались в дальнейшем воевать.

«С позором отброшенные украинскими воинами от Киева и Чернигова, кадыровские наемники переместились на Луганское и Мариупольское направления, где продолжили грабить и снимать ролики о своих подвигах для TikTok» - также добавляют в разведке.

Отметим, даже вне зоны активных боевых действий, из 2,5 тысячи наемников около ста погибли, около трехсот получили ранения и более шестидесяти сбежали из Украины.

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