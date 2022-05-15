Российская элита силовиков разочаровалась в президенте рф владимире путине и уже не готова выполнять любые его безумные приказы.

Такое мнение выразил известный журналист-расследователь Христо Грозев в разговоре с журналистом «Радио Свобода» Мумином Шакировым.

По его словам, сейчас высшее руководство силовых структур россии понимает, что их сторона проиграла войну. Они считают, что спасти ситуацию может только мобилизация, однако очевидно, что путин не готов ее объявлять.

Отвечая на вопрос о том, могут ли российские силовики организовать покушение на путина, Грозев заявил:

«Есть пессимизм среди силовиков в отношении того, как выйти из этого. Поэтому я думаю, что такой сценарий вполне возможен».

Он также отметил, что в сложившихся условиях силовики могут проигнорировать прямой приказ от путина, если он примет какое-либо радикальное решение, в частности – отдаст команду применить ядерное оружие.

Грозев отмечает, что такой приказ для путина вероятнее всего закончится госпереворотом. По словам расследователя, президент рф и сам понимает, что он сейчас не в лучшем положении, поэтому вероятность применения им ядерного оружия резко снизилась.

«Он понимает: из этих пяти рук, которые должны нажать последовательно на кнопки, если один не выполнит, то это будет сигналом неподчинения. И возможно, даже физической кончиной путина. Поэтому до тех пор, пока он не будет уверен, что все выполнят, он не отдаст этот приказ», - подчеркнул Грозев.

Он добавил, что сами силовики не верят, что президент рф сможет обеспечить их безопасность.

«Будет ли Путин у власти через три месяца – для силовиков непонятно», - подчеркнул журналист.

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