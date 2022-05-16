Питання про те, коли помре Путін довгий час турбує українців і не тільки.

Російський опозиціонер Ілля Пономарьов поділився своїми даними про хвороби Путіна і зробив свій прогноз про його стан. Так, за словами експерта, розраховувати на смерть диктатора найближчим часом, на жаль, не доводиться.

"Якщо серйозно говорити, то є дуже багато різних ознак, що Путін дійсно хворий на рак, але це ще нічого не означає. Ми ж розуміємо, що людина може хворіти тривалий час. Це, ймовірно, не смертельна хвороба", - говорить Пономарьов.

Він також зазначив, що не варто сподіватися, що російський диктатор "помре, загине і зникне протягом року". "Нам потрібно сподіватися на дії української армії, а не на те, що він пропаде", - говорить Пономарьов.

Зазначимо, раніше глава української розвідки Кирило Буданов обмовився, що їй дані про онкологічне захворювання у Путіна. Також у розвідці стверджують, що в Кремлі готується державний переворот і навіть готують приймача Путіна.

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