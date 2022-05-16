Оккупанты снова обстреляли Сумскую и Черниговскую области с территории России.

В понедельник, 16 мая, войска рф обстреляли с территории россии два населенных пункта в Черниговской и Сумской областях. Об этом сообщает Оперативное командование "Север".

"Враг продолжает обстреливать пограничные населенные пункты на Северском направлении с территории Российской Федерации. Так, сегодня с 9:20 до 9:40 наблюдатели зафиксировали 4 взрыва в сторону населенного пункта Шалигине (Сумская область) и 20 взрывов в сторону населенного пункта Николаевка (Черниговская область)", - говорится в сообщении.

В МВД также сообщили на Сумщине пограничники дали бой вражеским диверсантам. Оккупанты вели стрельбу из минометов, гранатометов, пулеметов и автоматов. Под прикрытием огня российская диверсионно-разведывательная группа пыталась зайти на территорию Украины. Пограничники отбили атаку диверсантов и заставили их отступить за линию государственной границы.

"Несмотря на то, что Силы обороны Украины выгнали врага из Сумщины, россия со своей стороны постоянно осуществляет обстрелы приграничных территорий области. Защитники Украины дают достойный отпор агрессору", - отметили в МВД.

Напомним, оккупанты на захваченных территориях устроили мобилизацию женщин.

Также Politeka.net сообщала, что Беларусь стянула к украинской границе до семи батальонов: в Генштабе объяснили зачем.

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