Росіяни продовжать спроби оточити Сєвєродонецьк і Лисичанськ, щоб перерізати автомагістраль, що з'єднує Сєвєродонецьк і Лисичанськ з рештою території України.

Такі дані аналітиків Інституту вивчення війни, пише Politeka.net.

Зазначається, що окупанти ставлять за мету захопити Сєвєродонецьк, а не вийти на адміністративні кордони Донецької області.

Також повідомляється, що невдалі спроби окупантів форсувати Сіверський Донець можуть змістити їх далі на схід.

В Інституті прогнозують, що росіяни покинуть позиції біля Харкова. ЗСУ найближчим часом, швидше за все, почнуть контрнаступ в районі Ізюма.

Додамо, що тим часом у Генштабі ЗСУ повідомляють, що на Харківському напрямку ворог зосереджує основні зусилля на утриманні займаних позицій та недопущенні просування наших військ у напрямку державного кордону України з рф.

На Лиманському, Бахмутському та Курахівському напрямках ворог продовжує наступ, йдуть бої. На Авдіївському напрямку після завданих Силами оборони втрат ворог відійшов на раніше зайняті позиції.

У свою чергу в Луганській ОВА повідомили про загиблих і поранених у Сєвєродонецьку.

Так, згідно з повідомленням, чоловік і жінка загинули на місці. Росіяни обстріляли будинок у старих районах міста приблизно о 16: 00. Ще одного чоловіка госпіталізовано.

Дев'ятеро людей отримали поранення позавчора після артилерійської атаки ворога по лікарні в Сєвєродонецьку.

У дитячу лікарню в Дніпрі госпіталізований 15-річний житель Лисичанська, який отримав травми при обстрілі міста російською армією.

Поблизу Борівського окупанти отримали жорстку відсіч і відступили. Атакували також у напрямку Тошківки. Там знову багато руйнувань житлового фонду. Зокрема, це села Попаснянського товариства. У Комишувасі, Катеринівці, Новозванівці та Троїцькому пошкоджено 20 будинків. У містах Гірське і Золоте, а також у самій Тошківці – всього 11, з яких три багатоповерхівки.

Крім того, вчора вдень зафіксовані попадання в сім багатоповерхівок в нових районах Сєвєродонецька, а також пошкоджено будівлю професійного училища.

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