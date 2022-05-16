Россияне продолжат попытки окружить Северодонецк и Лисичанск, чтобы перерезать автомагистраль, соединяющую Северодонецк и Лисичанск с остальной территории Украины.

Таковы данные аналитиков института изучения войны, пишет Politeka.net.

Отмечается, что оккупанты ставят целью захватить Северодонецк, а не выйти на административные границы Донецкой области.

Также сообщается, что неудачные попытки оккупантов форсировать Северский Донец могут сместить их дальше на восток.

В Институте прогнозируют, что россияне покинут позиции возле Харькова. ВСУ в ближайшее время, скорее всего, начнут контрнаступление в районе Изюма.

Добавим, что тем временем в Генштабе ВСУ сообщают, что на Харьковском направлении враг сосредоточивает основные усилия на удержании занимаемых позиций и недопущении продвижения наших войск в направлении Государственной границы Украины с российской федерацией.

На Лиманском, Бахмутском и Кураховском направлениях враг продолжает наступление, идут бои. На Авдеевском направлении после нанесенных Силами обороны потерь враг отошел на ранее занятые позиции.

В свою очередь в Луганской ОВА сообщили о погибших и раненых в Северодонецке.

Так, согласно сообщению, мужчина и женщина погибли на месте. Россияне обстреляли дом в старых районах города примерно в 16:00. Еще один мужчина госпитализирован.

Девять человек получили ранения позавчера после артиллерийской атаки врага по больнице в Северодонецке.

В детскую больницу в Днепре госпитализирован 15-летний житель Лисичанска, получивший травмы при обстреле города российской армией.

Вблизи Боровского оккупанты получили жесткий отпор и отступили. Атаковали также в направлении Тошковки. Там снова много разрушений жилого фонда. В частности, это села Попаснянского общества. В Камышевасе, Екатериновке, Новозвановке и Троицком повреждено 20 домов. В городах Горное и Золотое, а также в самой Тошковке – всего 11, из которых три многоэтажки.

Кроме того, вчера днем зафиксированы попадания в семь многоэтажек в новых районах Северодонецка, а также повреждено здание профессионального училища.

Напомним, Беларусь стянула к украинской границе до семи батальонов - в Генштабе ВСУ объяснили, зачем.

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