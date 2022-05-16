Вопрос о том, когда умрет путин долгое время беспокоит украинцев и не только.

Российский оппозиционер Илья Пономарев поделился своими данными о болезнях путина и сделал свой прогноз о его состоянии. Так, по словам эксперта, рассчитывать на смерть диктатора в ближайшее время, к сожалению, не приходится.

"Если серьезно говорить, то есть очень много разных признаков, что путин действительно болен раком, но это еще ничего не значит. Мы же понимаем, что человек может болеть длительное время. Это, вероятно, не смертельная болезнь", - говорит Пономарев.

Он также отметил, что не стоит надеяться, что российский диктатор "умрет, погибнет и исчезнет в течение года". "Нам нужно надеяться на действия украинской армии, а не на то, что он пропадет", - говорит Пономарев.

Отметим, ранее глава украинской разведки Кирилл Буданов обмолвился, что ей данные об онкологическом заболевании у путина. Также в разведке утверждают, что в кремле готовится государственный переворот и даже готовят приемника путина.

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