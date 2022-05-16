Так, за словами радника глави Офісу президента Олексія Арестовича, в рф продовжують горіти військкомати.

"Російські громадяни зрозуміли на практиці, що найкращий спосіб зупинити війну і свою особисту (!) участь у війні - це згорілий військкомат. Немає діла - немає тіла. Все просто. Тільки за добу: Волгоград. Пронськ. Гуково», - написав Арестович на своїй сторінці в Instagram.

У коментарях до посту користувачі соцмереж висловлюють надію, що кількість пожеж буде тільки зростати і відзначають боягузтво жителів рф, які вирішили діяти тільки тоді, коли з'явилися побоювання за своє життя:

"Цікаво, що їх 8 років війна не хвилювала. А тут почали палити воєнкоми, коли за*цяли за свої шкури. Ну так, дохнути від рук українця і гнити на нашій землі – це тобі не прокляття українцям в коментах писати і за путєна голосувати», «Диванні критики» і «патріоти» не хочуть воювати», «Подейкують що Бендера в червні приїде в Крим, біжіть поки є час».

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