Так, по словам советника главы Офиса президента Алексей Арестовича, в рф продолжают гореть военкоматы.

«Российские граждане сообразили на практике, что лучший способ остановить войну и своё личное (!) участие в войне - это сгоревший военкомат. Нет дела - нет тела. Все просто. Только за сутки: Волгоград. Пронск. Гуково», - написал Арестович на своей странице в Instagram.

В комментариях к посту пользователи соцсетей высказывают надежду, что количество пожаров будет только расти и отмечают трусость жителей рф, которые решили действовать только тогда, когда появились опасения за свою жизнь:

«Интересно, что их 8 лет война не волновала. А тут начали жечь военкомы, когда за*сали за свои шкуры. Ну да, дохнуть от рук украинца и гнить на нашей земле – это тебе не проклятие украинцам в комментах писать и за путина голосовать», «Диванные критики» и «патриоты» не хотят воевать», «Поговаривают что Бендера в июне приедет в Крым, бегите пока есть время».

Напомним, украинская разведка раздобыла документы врага о потерях и раненых.

Также сообщалось, что рф отправит тысячи новых резервистов в Украину - эксперты дали оценку, как это повлияет на фронт.

Кроме того Politeka.net писала, что выяснилась правда о происходящем на "Азовстали".