Рф, швидше за все, поповнює елітні десантні підрозділи за рахунок найманців.

Росія планує відправити на війну в Україну до 2500 резервістів, які вже проходять підготовку на полігонах у Воронезькій, Бєлгородській і Ростовській областях. Експерти Американского Інституту вивчення війни спрогнозували, чи вплине це на хід війни.

Експерти констатують, що цією кількістю резервістів росії не вдасться закрити утворену "дірку" в російських частинах, які втратили до 20% особового складу в деяких районах, не кажучи вже про батальйонну тактичну групу, яка нещодавно була значною мірою знищена при спробі форсувати річку Сіверський Донець.

У той же час нові мобілізовані сили з окупованих населених пунктів у Донецькій та Луганській областях, "не мають достатньої підготовки для ефективної роботи та слабкої мотивації до бойових дій".

Експерти також звертають увагу на те, що поповнення елітних повітряно-десантних підрозділів за рахунок найманців шокує, і це було б найяскравішим свідченням того, що росія вичерпала наявні у неї резерви боєздатної живої сили.

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