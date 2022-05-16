Росія планує відправити на війну в Україну до 2500 резервістів, які вже проходять підготовку на полігонах у Воронезькій, Бєлгородській і Ростовській областях. Експерти Американского Інституту вивчення війни спрогнозували, чи вплине це на хід війни.

окупанти, російські солдати, російські війська

Експерти констатують, що цією кількістю резервістів росії не вдасться закрити утворену "дірку" в російських частинах, які втратили до 20% особового складу в деяких районах, не кажучи вже про батальйонну тактичну групу, яка нещодавно була значною мірою знищена при спробі форсувати річку Сіверський Донець.

У той же час нові мобілізовані сили з окупованих населених пунктів у Донецькій та Луганській областях, "не мають достатньої підготовки для ефективної роботи та слабкої мотивації до бойових дій".

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окупанти, російські солдати, російські війська

Експерти також звертають увагу на те, що поповнення елітних повітряно-десантних підрозділів за рахунок найманців шокує, і це було б найяскравішим свідченням того, що росія вичерпала наявні у неї резерви боєздатної живої сили.

Нагадаємо, що британська розвідка розсекретила плани Білорусі, як завадити Україні.

Як повідомляла Politeka, українські бійці вийшли до кордону з росією, Пономарьов не стримав захоплення.

Також Politeka писала, що розкрито деталі знищення понад 400 окупантів при спробі перетнути Сіверський Донець.