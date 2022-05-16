Россия планирует отправить на войну в Украину до 2500 резервистов, уже проходящих подготовку на полигонах в Воронежской, Белгородской и Ростовской областях. Эксперты Американского Института изучения войны спрогнозировали, повлияет ли это на ход войны.

оккупанты, российские солдаты, российские войска

Эксперты констатируют, что этим количеством резервистов россии не удастся закрыть образовавшуюся "дыру" в российских частях, которые потеряли до 20% личного состава в некоторых районах, не говоря уже о батальонной тактической группе, которая недавно была в значительной степени уничтожена при попытке форсировать реку Северский Донец.

В то же время новые мобилизованные силы из оккупированных населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях, "не имеют достаточной подготовки для эффективной работы и слабой мотивации к боевым действиям".

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оккупанты, российские солдаты, российские войска

Эксперты также обращают внимание на то, что пополнение элитных воздушно-десантных подразделений за счет наемников шокирует, и это было бы ярчайшим свидетельством того, что россия исчерпала имеющиеся у нее резервы боеспособной живой силы.

Напомним, что британская разведка рассекретила планы Беларуси, как помешать Украине.

Как сообщала Politeka, украинские бойцы вышли к границе с россией, Пономарев не сдержал восторга.

Также Politeka писала, что раскрыты детали уничтожения более 400 оккупантов при попытке пересечь Северский Донец.