Россия планирует отправить на войну в Украину до 2500 резервистов, уже проходящих подготовку на полигонах в Воронежской, Белгородской и Ростовской областях. Эксперты Американского Института изучения войны спрогнозировали, повлияет ли это на ход войны.

Эксперты констатируют, что этим количеством резервистов россии не удастся закрыть образовавшуюся "дыру" в российских частях, которые потеряли до 20% личного состава в некоторых районах, не говоря уже о батальонной тактической группе, которая недавно была в значительной степени уничтожена при попытке форсировать реку Северский Донец.

В то же время новые мобилизованные силы из оккупированных населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях, "не имеют достаточной подготовки для эффективной работы и слабой мотивации к боевым действиям".

Эксперты также обращают внимание на то, что пополнение элитных воздушно-десантных подразделений за счет наемников шокирует, и это было бы ярчайшим свидетельством того, что россия исчерпала имеющиеся у нее резервы боеспособной живой силы.

Напомним, что британская разведка рассекретила планы Беларуси, как помешать Украине.

Как сообщала Politeka, украинские бойцы вышли к границе с россией, Пономарев не сдержал восторга.

Также Politeka писала, что раскрыты детали уничтожения более 400 оккупантов при попытке пересечь Северский Донец.