Російський окупант, який знаходиться в селі Новоукраїнка Донецької області, розповів матері про зачистку українського села і перспективи своєї служби. Перехоплення його розмови було опубліковано ГУР Міноборони.
Окупант розповів матері, як проходила зачистка українського села. Він зізнався, що танк стріляв по полях, в той час, як інший стріляв по житлових будинках.
"Стріляв по домівках, щоб їх там не залишалося ніде. Чистили. Я дивлюся, в 50 метрах від мене будинок стоїть і їх піхота звідти побігла. Ми все із землею рівняли. Всі будинки, ангари, все підряд", - розповідає окупант.
Він додав, що за чутками їх повинні на два місяці відправити у відпустку, а після цього буде легко, як у Сирії. Але окупант мало в це вірить і визнає, що якщо не буде так, як в Сирії, то в Україну ніхто з військових не поїде.
"Вийшли з білим прапором": з'ясувалося, що насправді зараз відбувається на "Азовсталі"
З "Азовсталі" виїхали автобуси з українськими військовими: перші подробиці від ЗМІ
В уряді заговорили про різке підвищення податків: до чого готуватися українцям
"Вийшли з білим прапором": з'ясувалося, що насправді зараз відбувається на "Азовсталі"
"Така ти, Настюша, фальшива": Каменських заклювали після нової патріотичної пісні
"Якщо тут не буде як Сирія, то назад сюди більше ніхто не поїде, ні х*Я. Спасибі, не поїдемо. Ні", - каже окупант.
Нагадаємо, що окупанти не в захваті від параду путіна і його дивної промови, перехоплення.
Як повідомляла Politeka, вояки з "ДНР" порівнюють армію рф з в'язницею і бунтують.
Також Politeka писала, що дружина окупанта мріє мучити українських дітей, перехоплення СБУ.