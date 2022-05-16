Окупант розповів не мало того, що стане прекрасним доказом для суду в Гаазі.

Російський окупант, який знаходиться в селі Новоукраїнка Донецької області, розповів матері про зачистку українського села і перспективи своєї служби. Перехоплення його розмови було опубліковано ГУР Міноборони.

Окупант розповів матері, як проходила зачистка українського села. Він зізнався, що танк стріляв по полях, в той час, як інший стріляв по житлових будинках.

"Стріляв по домівках, щоб їх там не залишалося ніде. Чистили. Я дивлюся, в 50 метрах від мене будинок стоїть і їх піхота звідти побігла. Ми все із землею рівняли. Всі будинки, ангари, все підряд", - розповідає окупант.

Він додав, що за чутками їх повинні на два місяці відправити у відпустку, а після цього буде легко, як у Сирії. Але окупант мало в це вірить і визнає, що якщо не буде так, як в Сирії, то в Україну ніхто з військових не поїде.

"Якщо тут не буде як Сирія, то назад сюди більше ніхто не поїде, ні х*Я. Спасибі, не поїдемо. Ні", - каже окупант.

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