Міністр оборони Олексій Резніков заявив в інтерв'ю каналу «Дом», що завдяки героїзму захисників Маріуполя вдалося відтягнути окупаційні війська рф від Києва. Він також уточнив, що захисникам Маріуполя відданий новий наказ.

Він зазначив, що наказ – стримати угруповання до 20 тисяч російських загарбників і не пустити їх на Запоріжжя, не пустити їх далі в Донецьку область і в тому числі відтягнути сили від Києва – виконано, тому всі оборони міста є героями.

«У них зараз новий наказ-зберегти свої життя, вони потрібні Україні. Це головне», - сказав глава оборонного відомства України.

Варто відзначити, що 17 травня в Міноборони повідомили про початок операції з порятунку заблокованих захисників Маріуполя на території комбінату «Азовсталь».

До медичного закладу в Новоазовську евакуйовано 53 тяжкопоранених для надання медичної допомоги. Ще 211 осіб через гуманітарний коридор були доставлені в Оленівку.

Нагадаємо, що депутати рф готові заборонити обмін деяких воїнів з "Азосталі".

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