За час війни жодних стратегічних завдань, які були оголошені путіним у промові 23 лютого, російським окупаційним військам виконати не вдалося. Тому Кремль почав показово карати командирів.

Як пише Politeka.net з посиланням на Головне управління розвідки МО України, щоб зменшити для себе наслідки майбутньої політичної та кримінальної відповідальності, кремлівська влада намагається звинуватити у всіх невдачах командирів окупаційних частин та з’єднань.

«Пошук винних керівництво країни-окупанта розпочало в “кращих сталінських традиціях”. Так, за “героїчну втрату” гордості ЧФ РФ ракетного крейсера “Москва” був відсторонений від посади та заарештований командувач Чорноморського флоту віце-адмірал Ігор Осипов. Слідчі дії також було розпочато щодо його першого заступника віце-адмірала Сергія Пінчука», - повідомили в розвідці.

Дісталося і Владиславу Єршову, який керував шостою армією рф. Відзначається, що його усунули з посади за безпрецедентні втрати особового складу, озброєння та військової техніки.

З цих же причин відсторонено командира першої танкової армії Західного військового округу генерал-лейтенанта Сергія Киселя.

«У зв'язку з незадовільним виконанням поставлених завдань усунуто з посади командувача 22 АК південного військового округу в Криму генерал-майора Аркадія Марзоєва. Усунули з посади й командира 103 окремої бригади матеріально-технічного забезпечення полковника Михайла Пономарьова», - розповідають в ГУРі.

В розвідці також зазначають, що ці показові покарання лише сприяють поширенню серед окупантів недовіри до своїх командирів.

Зазначимо, що в той же час стало відомо, що при спробі форсувати річку Сіверський Донець на Луганщині російська армія втратила понад 400 військовослужбовців.

Про це повідомило видання The New York Times із посиланням на дані Інституту дослідження війни.

NYT зазначає, що ця битва стала однією з найбільш кровопролитних за весь час війни в Україні.

Додамо, що на ранок 17 травня, за даними Генштаба ЗСУ, втрати окупантів в живій силі досягли цифри 27 900. Крім того росіяни вже втратили понад 3 тисячі ББМ, 201 літак і 1 235 танків

Нагадаємо також, що в Україні готуються продовжити мобілізацію після 24 травня.

Крім того, Politeka.net писала, що Арестович назвав можливі терміни початку контрнаступу ЗСУ.