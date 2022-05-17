За время войны никаких стратегических задач, которые были объявлены путиным в речи 23 февраля, российским оккупационным войскам выполнить не удалось. Поэтому Кремль начал показательно карать командиров.

Как пишет Politeka.net со ссылкой на Главное управление разведки МО Украины, чтобы уменьшить для себя последствия будущей политической и уголовной ответственности, кремлевская власть пытается обвинить во всех неудачах командиров оккупационных частей и соединений.

"Поиск виновных руководство страны-оккупанта начало в ”лучших сталинских традициях". Так, за “героическую потерю” гордости ЧФ РФ ракетного крейсера “Москва” был отстранен от должности и арестован командующий Черноморского флота вице-адмирал Игорь Осипов. Следственные действия также были начаты в отношении его первого заместителя вице - адмирала Сергея Пинчука", - сообщили в разведке.

Досталось и Владиславу Ершову, руководившему шестой армией рф. Отмечается, что его отстранили от должности за беспрецедентные потери личного состава, вооружения и военной техники.

По этим же причинам отстраненно командира первой танковой армии Западного военного округа генерал-лейтенанта Сергея Киселя.

"В связи с неудовлетворительным выполнением поставленных задач отстранен от должности командующий 22 АК Южного военного округа в Крыму генерал-майора Аркадий Марзоев. Смещен с должности и командир 103 отдельной бригады материально-технического обеспечения полковник Михаил Пономарев", - рассказывают в ГУРе

В разведке также отмечают, что эти показательные наказания лишь способствуют распространению среди оккупантов недоверия к своим командирам.

Отметим, что в тоже время стало известно, что при попытке форсировать реку Северский Донец в Луганской области российская армия потеряла более 400 военнослужащих.

Об этом сообщило издание The New York Times со ссылкой на данные Института исследования войны.

NYT отмечает, что это сражение стало одним из самых кровопролитных за всё время войны в Украине.

Добавим, что на утро 17 мая, по данным Генштаба ВСУ, потери оккупантов в живой силе достигли цифры 27 900.

Кроме того, россияне уже потеряли более 3 тысяч ББМ, 201 самолет и 1 235 танков.

Напомним также, что в Украине готовятся продлить мобилизацию после 24 мая.

Кроме того Politeka.net писала, что Арестович назвал возможные сроки начала контрнаступления ВСУ.