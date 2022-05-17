Українська армія зможе перейти до активного контрнаступу після того, як на фронт буде доставлено необхідну кількість важкого озброєння.

За словами радника глави офісу президента Олексія Арестовича, відбудеться це імовірно в середині літа.

"Перша серйозна зброя, думаю, приїде не раніше липня. Точніше, в серйозних кількостях. Треба правильно розуміти. Йти воно буде і раніше, але от як би... Не раніше липня", - зазначив Арестович в ефірі Фейгін Live.

Арестович також зазначив, що Україна буде отримувати зброю не тільки від США.

"Ленд-ліз це тільки одне з джерел. Ось німці черговий раз заявили, що українські військові вже проходять навчання на їх гаубицях Panzerhaubitze 2000. Дуже хороша зброя, якісна. Вже проходять, значить скоро поїдуть. Американці нарахували, що з 90 гаубиць 89 вже тут і стріляють там щосили", - повідомив радник глави ОП.

Додамо, раніше посольство США показало в дії гаубиці калібру 155 мм, передані в ЗСУ.

Гаубиці М-777 у дії. Це частина останнього пакету допомоги Збройним Силам України на суму 800 мільйонів доларів США. Усі 90 гаубиць, надісланих Сполученими Штатами, за винятком однієї, зараз знаходяться в Україні, багато з них вже працюють на передовій. @GeneralStaffUA pic.twitter.com/9Uf0iOf3Yz — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) May 15, 2022

Так, згідно з повідомленням посольства, 89 з 90 гаубиць калібру 155 мм типу М777, які уряд США пообіцяв надати Україні, вже знаходяться в розпорядженні підрозділів Збройних сил України, а деякі з них – безпосередньо на полях битв.

Раніше стало відомо, що українські військові прибули до Німеччини для навчання з використання самохідних гаубиць Panzerhaubitze 2000 (PzH 2000) на полі бою.

Всього планується підготувати 18 розрахунків, які зможуть ефективно застосовувати техніку.