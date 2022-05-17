За словами радника глави офісу президента Олексія Арестовича, відбудеться це імовірно в середині літа.
"Перша серйозна зброя, думаю, приїде не раніше липня. Точніше, в серйозних кількостях. Треба правильно розуміти. Йти воно буде і раніше, але от як би... Не раніше липня", - зазначив Арестович в ефірі Фейгін Live.
Арестович також зазначив, що Україна буде отримувати зброю не тільки від США.
"Ленд-ліз це тільки одне з джерел. Ось німці черговий раз заявили, що українські військові вже проходять навчання на їх гаубицях Panzerhaubitze 2000. Дуже хороша зброя, якісна. Вже проходять, значить скоро поїдуть. Американці нарахували, що з 90 гаубиць 89 вже тут і стріляють там щосили", - повідомив радник глави ОП.
Додамо, раніше посольство США показало в дії гаубиці калібру 155 мм, передані в ЗСУ.
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Так, згідно з повідомленням посольства, 89 з 90 гаубиць калібру 155 мм типу М777, які уряд США пообіцяв надати Україні, вже знаходяться в розпорядженні підрозділів Збройних сил України, а деякі з них – безпосередньо на полях битв.
Раніше стало відомо, що українські військові прибули до Німеччини для навчання з використання самохідних гаубиць Panzerhaubitze 2000 (PzH 2000) на полі бою.
Всього планується підготувати 18 розрахунків, які зможуть ефективно застосовувати техніку.