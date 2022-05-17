По словам советника главы Офиса президента Алексея Арестовича, произойдет это предположительно в середине лета.
"Первое серьезное оружие, думаю, приедет не раньше июля. Точнее, в серьезных количествах. Надо правильно понимать. Идти оно будет и раньше, но вот как бы... Не раньше июля", - отметил Арестович в эфире Фейгин Live.
Арестович также отметил, что Украина будет получать оружие не только от США.
"Ленд-лиз это только один из источников. Вот немцы очередной раз заявили, что украинские военные уже проходят обучение на их гаубицах Panzerhaubitze 2000. Очень хорошее оружие, качественное. Уже проходят, значит скоро поедут. Американцы насчитали, что из 90 гаубиц 89 уже здесь и стреляют там вовсю", – сообщил советник главы ОП.
Добавим, ранее посольство США показало в действии гаубицы калибра 155 мм, переданные в ВСУ.
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Так, согласно сообщению посольства, 89 из 90 гаубиц калибра 155 мм типа М777, которые правительство США пообещало предоставить Украине, уже находятся в распоряжении подразделений Вооруженных сил Украины, а некоторые из них – непосредственно на полях сражений.
Ранее стало известно, что украинские военные прибыли в Германию для обучения по использованию самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000 (PzH 2000) на поле боя.
Всего планируется подготовить 18 расчетов, которые смогут эффективно применять технику.