Министр обороны Алексей Резников заявил в интервью каналу «Дом», что благодаря героизму защитников Мариуполя удалось оттянуть оккупационные войска РФ от Киева. Он также уточнил, что защитникам Мариуполя отдан новый приказ.

Он отметил, что приказ – сдержать группировку до 20 тысяч российских захватчиков и не пустить их на Запорожье, не пустить их дальше в Донецкую область и в том числе оттянуть силы от Киева – выполнено, поэтому все обороны города являются героями.

«У них сейчас новый приказ – сохранить свои жизни, они нужны Украине. Это главное», – сказал глава оборонного ведомства Украины.

Стоит отметить, что 17 мая в Минобороны сообщили о начале операции по спасению заблокированных защитников Мариуполя на территории комбината «Азовсталь».

В медицинское учреждение в Новоазовске эвакуированы 53 тяжелораненых для оказания медицинской помощи. Еще 211 человек через гуманитарный коридор были доставлены в Еленовку.

Напомним, что депутаты рф готовы запретить обмен некоторых воинов из "Азостали".

Как сообщала Politeka, Кремль срывает злость на своих командирах, новые данные разведки.

Также Politeka писала, что с "Азовстали" выехали автобусы с украинскими военными.