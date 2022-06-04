Українські військові сподівалися, що наступ російських військ почнеться з окупованої частини Донбасу. Була віра в те, що ворог не наважиться піти в широкомасштабну атаку. Про це розповів командир ОТУ "північ", бригадний генерал Дмитро Красильников в інтерв'ю прес-центру Генштабу ЗСУ.

За його словами, українські військові вищої ланки сподівалися, що Росія не піде на широкомасштабне вторгнення на багатьох напрямках. Навпаки, очікувалося, що окупанти піде в наступ з раніше захоплених територій Донбасу. При цьому, як заявляє Красильников, українська армія готувалася до гіршого з можливих варіантів.

"Ми все ж думали і, можна сказати, сподівалися, що противник почне свої активні бойові дії з окупованої частини території Луганської та Донецької областей... До кінця ми вірили, що наш ворог до широкомасштабної агресії по всіх фронтах, всіх лініях не дійде. Ми сподівалися на краще, але готувалися до гіршого", — розповів Красильников.

Так що вторгнення російських військ з різних напрямків не стало несподіванкою для Збройних сил України. В оперативному командуванні "Північ" були готові до атаки. "Перший удар, який припав по районах відведення, виявився невдалим для противника, і ми зберегли нашу основну бойову міць... і це дозволило нам завдати в ході подальших дій серйозних втрат противнику", — заявив генерал.

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