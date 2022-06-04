Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью изданию "Медуза" резко высказался о возможных договоренностях с президентом рф владимиром путиным.

"Но для Украины это неприемлемо. Мы понимаем, что никакие маленькие уступки невозможны, потому что дальше будут новые планы экспансии. Почему? Потому что для российской федерации принципиально — и об этом господин путин не раз говорил — то, что существование именно украинской государственности является вредоносным. Никакие уступки невозможны. Поэтому сейчас будем интенсифицировать свои возможности — в том числе разъяснительные, чтобы эти упаднические настроения нивелировать", — решительно заявил Подоляк.

Представитель ОП также уверен, что попытки Запада договориться с россией свидетельствуют "об интеллектуальной слабости целого ряда людей".

"Договориться с господином путиным или с современной — в русском смысле — политической элитой россии невозможно. Они постоянно будут искать поводы для продолжения эскалации как таковой. Более того, договоренность с путиным — это, по сути, подталкивание его к тому, чтобы шантажными методами добиваться других целей", — уверен политик.

Эксперт также рассказал, какой процент пророссийски настроенных политиков в Европе.

"На данный момент три четверти европейской политической элиты однозначно понимает вредоносность любых попыток договориться в чем-то с путиным. И одна четверть пытается реализовать свой пророссийский потенциал, чтобы остаться в старой системе координат и дальше зарабатывать деньги на поддержке российских фундаментальных мировоззренческих нарративов", — пояснил Подоляк.

Напомним, Михаил Подоляк сообщил, когда ВСУ наконец пойдут в масштабное контрнаступление.

Как сообщала Politeka, Макрон отметился новым заявлением о Путине.

Также Politeka писала, что в ОП назвали три условия для возобновления переговоров с Россией.