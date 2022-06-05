Підтвердилася ліквідація ще одного російського генерала, який намагався захопити українські землі.

Як повідомили автори проекту InformNapalm, в Україні в ході бойових дій був ліквідований російський генерал-майор Роман Кутузов. Цю інформацію підтверджують і російські військові кореспонденти.

Відомо, що генерал був знищений в районі траси Артемівськ-Лисичанськ. Обставини його смерті в Росії не розкривають, проте стверджують, що він «повів в атаку своїх підлеглих».

Новину про ліквідацію Кутузова прокоментував український громадський діяч і військовий ЗСУ Євген Карась.

"Втрата бойового генерал-майора на даному етапі для військ РФ-це непоправна втрата. Загиблому дають хороші рекомендації керівники бойовиків ЛДНР, найбільш мотивованих частин військ РФ. На генералі зав'язані мільйони процесів, це флагман, управління, рішення, бойовий дух. У росіян надзвичайна нестача кваліфікованих і мотивованих кадрів. Закопати такого в чорнозем - це серйозніше п'ятдесяти підбитих танків", - написав військовий.

Зазначимо, що на цій війні зафіксовані безпрецедентні втрати серед вищого командування російської армії. Так, станом на початок травня американська розвідка повідомляла про 8-10 убитих російських генералів. 24 травня повідомлялося про ліквідацію генерал-майора Канамата Боташева.

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