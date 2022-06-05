"Мировая хлебная война уже началась" из-за зерновой блокады в Украине, которая не позволяет многим странам получить зерно, и из-за которой существует риск возникновения новых конфликтов в Африке.
Об этом заявил министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо, передает Укринформ.
"Мировая хлебная война уже началась, и мы должны ее остановить. Мы рискуем политической нестабильностью в Африке, распространением террористических организаций, переворотами: к этому может привести зерновой кризис, который мы переживаем", - сказал Ди Майо.
Он добавил, что Путин "должен как можно быстрее достичь мирного соглашения, которое также включает соглашение по зерну, например соглашение о прекращении огня, что позволит нам эвакуировать женщин, мирных жителей и детей, которые находятся под российскими бомбами на востоке Украины".
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"В украинских портах российскими военными кораблями заблокирован в 30 миллионов тонн зерна", - сказал Ди Майо, отметив, что "то, что мы делаем, - это работа над тем, чтобы Россия разблокировала экспорт пшеницы через украинские порты, так как теперь мы сами рискуем тем, что в Африке вспыхнут новые войны".
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