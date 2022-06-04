В своем выступлении на Международном форуме безопасности GLOBSEC-2022 Алексей Резников рассказал о том, что россия не отказывается от своих мечтаний захватить все украинские земли. Соответствующее заявление министра появилось на сайте Минобороны.

По словам Резникова, россия не оставляет надежд оккупировать всю территорию Украины. И хотя предсказать точные сроки завершения войны тяжело, министр считает, что есть все шансы на ее завершение уже до конца года.

«Россия продолжает прилагать усилия по оккупации всего нашего государства. Пока невозможно предсказать, когда закончится война, но мои оптимистичные прогнозы, что это реально сделать еще в этом году», - заявил Резников.

Глава Минобороны также предостерег другие страны от того, что может им угрожать, если не остановить россию.

«Следующими будут Польша, страны Балтии, Словакия и другие. Поэтому мы должны остановить Россию и сдерживать в будущем», - подчеркнул в своем выступлении Резников.

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