Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в своем Твиттере дал весьма однозначный ответ на «миротворческую» риторику некоторых западных политиков.

Как известно, ранее президент Франции Эммануэль Макрон выступил против полной изоляции россии. По его мнению, владимир путин совершил историческую ошибку, из-за которой от россии отвернулись другие страны. В то же время, Макрон считает, что россию «не следует унижать», чтобы в сложившейся ситуации можно было «найти выход, используя дипломатические средства».

Кулеба, в свою очередь, считает такие рассуждения полностью нецелесообразными. Глава МИД Украины подчеркнул, что россия унижает сама себя, а политики, которые пытаются «сохранить лицо путину» также ставят себя в неловкой положение.

«Призывы избегать унижения россии только унижают Францию или любую другую страну, которая будет к такому призывать. Ведь это россия унижает себя сама. Нам всем лучше сосредоточится на том, как поставить россию на место. Это принесет мир и спасет жизни», - написал Кулеба.

Напомним, Макрон отметился новым заявлением о путине.

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