Новий начальник Генштабу британської армії генерал сер Патрік Сандерс заявив, що у світлі війни росії в Україні британські війська мають бути готові до бойових дій проти рф.
За його словами, вторгнення росії в Україну стало для всієї Європи початком нової ери небезпеки.
Сандерс зазначив, що раніше завданням британської армії було захищати саму Велику Британію, але якщо протистояння з росією загостриться, британські війська мають бути готові воювати разом із союзниками та на європейському континенті.
Прокоментував слова Сандерса український політик і вчений Сергій Джердж:
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"Слова генерала спрямовані не лише до британських солдат, але і сильний сигнал Кремлю. І чим більше в Москві будуть чути такі сигнали - тим більше це повинно охолоджувати такий запал росіян", - вважає Джердж.
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