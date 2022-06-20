Новый начальник Генштаба британской армии генерал сэр Патрик Сандерс заявил, что в свете войны россии в Украине британские войска должны быть готовы к боевым действиям против рф.
По его словам, вторжение россии в Украину стало для всей Европы началом новой эры опасности.
Сандерс отметил, что раньше задачей британской армии было защищать саму Великобританию, но если противостояние с россией обострится, британские войска должны быть готовы воевать вместе с союзниками и на европейском континенте.
Прокомментировал слова Сандерса украинский политик и ученый Сергей Джердж:
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"Слова генерала направлены не только британских солдат, но и сильный сигнал Кремлю. И чем больше в Москве будут слышать такие сигналы, тем больше это должно охлаждать такой пыл россиян", - считает Джердж.
Как сообщалось, ВСУ потеряли контроль над поселком Метелкино Луганской области.
Кроме того Politeka.net писала, что вражеский снаряд взорвался прямо в водоеме, в котором купались дети.
Также Politeka.net сообщала, что оккупанты нанесли новый удар по Днепропетровщине, где вторые сутки тушат нефтебазу.