Новый начальник Генштаба британской армии генерал сэр Патрик Сандерс заявил, что в свете войны россии в Украине британские войска должны быть готовы к боевым действиям против рф.

По его словам, вторжение россии в Украину стало для всей Европы началом новой эры опасности.

Сандерс отметил, что раньше задачей британской армии было защищать саму Великобританию, но если противостояние с россией обострится, британские войска должны быть готовы воевать вместе с союзниками и на европейском континенте.

Прокомментировал слова Сандерса украинский политик и ученый Сергей Джердж:

"Слова генерала направлены не только британских солдат, но и сильный сигнал Кремлю. И чем больше в Москве будут слышать такие сигналы, тем больше это должно охлаждать такой пыл россиян", - считает Джердж.

Как сообщалось, ВСУ потеряли контроль над поселком Метелкино Луганской области.

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