Українські захисники поки не контролюють селище Метьолкіне поблизу Сєвєродонецька.

Про це, як пише Politeka.net, заявив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Також він повідомив, що рашисти посилили артилерійські та авіаційні обстріли. Так, росіяни ведуть потужні обстріли по Сєвєродонецькій промзоні та околицях міста. Те ж саме в районах Тошківки та Устинівки – там окупанти хочуть зробити прорив, і для цього стягнули туди велику кількість техніки.

За словами Гайдая, бої йдуть у багатьох селищах навколо Сєвєродонецька та Лисичанська.

"На жаль, зараз ми не контролюємо Метьолкіно поблизу обласного центру", - підкреслив Гайдай, додавши, що ворог продовжує використовувати "повзучу" тактику.

Луганщину знищують з усієї можливої зброї.

"Тиха" евакуація триває з Лисичанська. З населених пунктів, де тривають активні бойові дії, людей вивозять військові на броньованій техніці.

Нагадаємо, снаряд окупантів вибухнув прямо у водоймі, де купалися діти.

Також повідомлялося, що окупанти завдали нового удару по Дніпропетровщині, де другу добу гасять нафтобазу.

Крім того, нагадаємо, Politeka.net писала, що ворожий обстріл обірвав життя батька і сина з Кривого Рогу.