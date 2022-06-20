Украинские защитники пока не контролируют поселок Метелкино вблизи Северодонецка.

Об этом, как пишет Politeka.net, заявил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Также он сообщил, что рашисты усилили артиллерийские и авиационные обстрелы. Так, россияне ведут мощные обстрелы по Северодонецкой промзоне и окрестностям города. То же самое в районах Тошковки и Устиновки – там оккупанты хотят совершить прорыв, и для этого стянули туда большое количество техники.

По словам Гайдая, бои идут во многих поселках вокруг Северодонецка и Лисичанска.

«К сожалению, сейчас мы не контролируем Метелкино вблизи областного центра», - подчеркнул Гайдай, добавив, что враг продолжает использовать «ползучую» тактику.

Луганщину уничтожают из всего возможного оружия.

«Тихая» эвакуация продолжается из Лисичанска продолжается. Из населенных пунктов, где продолжаются активные боевые действия, людей вывозят военные на бронированной технике.

Напомним, снаряд оккупантов взорвался прямо в водоеме, где купались дети.

Также сообщалось, что оккупанты нанесли новый удар по Днепропетровщине, где вторые сутки тушат нефтебазу.

Кроме того, напомним, Politeka.net писала, что вражеский обстрел оборвал жизнь отца и сына из Кривого Рога.