У Херсоні тільки один міст через Дніпро, і, якщо він буде підірваний ворогами, ЗСУ все одно переберуться на інший берег.

Українська армія проводить контрнаступальні дії за деякими напрямками в районі Херсона та Запорізької області, це є підготовкою для подальшого контрнаступу. Таку думку озвучив військовий експерт Олег Жданов в ефірі національного телемарафону.

За його словами, на запорізькому напрямку через успіхи українських військ російська армія змушена повертати свої війська, раніше перекинуті на Луганський напрямок.

"Тепер ми їх ганяємо. Якщо минулого тижня ми говорили, що вони зняли частину сил із Запорізького напрямку, і ми бачили, що ті ж танки Т-62м з'явилися в районі Попасної та Сєвєродонецька, то тепер вони змушені повертати туди, щоб утримати позиції і не допустити подальшого просування ЗСУ в бік того ж Мелітополя. Тепер вони змушені перегруповуватися", - сказав Олег Жданов.



Говорячи про Херсонський напрямок, там українська армія проводить контрнаступальні дії але, коли такий контрнаступ і звільнення Херсона може статися Жданов не сказав.

Щоб звільнити Херсон, потрібно переправитися через річку Дніпро. За словами експерта, існує три відомих способи:

переправа через Антонівський міст, який знаходиться вище за течією від міста.

Понтонна переправа або плавзасоби — вони знайдуться в українській армії.

прорив у Нову Каховку. Там знаходиться Каховська ГЕС. Окупанти не будуть її пошкоджувати, тому що вона тримає рівень води в Дніпрі і забезпечує роботу Північно-Кримського каналу.

Нагадаємо, що росіяни несуть величезні втрати в Україні, кого частіше ліквідовують з путінської армії.

Як повідомляла Politeka, Кремль заважає своїй армії в Україні, з'ясувалися деталі.

Також Politeka писала, що ЗСУ успішно наступають, окупанти змушені посилити позиції.