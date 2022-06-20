В Херсоне только один мост через Днепр, и, если он будет взорван врагами, ВСУ все равно переберутся на другой берег.

Украинская армия проводит контрнаступательные действия по некоторым направлениям в районе Херсона и Запорожской области, это является подготовкой для дальнейшего контрнаступления. Такое мнение озвучил военный эксперт Олег Жданов в эфире национального телемарафона.

По его словам, на запорожском направлении из-за успехов украинских войск российская армия вынуждена возвращать свои войска, ранее переброшенные на луганское направление.

"Теперь мы их гоняем. Если на прошлой неделе мы говорили, что они сняли часть сил с Запорожского направления, и мы видели, что те же танки Т-62М появились в районе Попасной и Северодонецка, то теперь они вынуждены возвращать туда, чтобы удержать позиции и не допустить дальнейшего продвижения ВСУ в сторону того же Мелитополя. Теперь они вынуждены перегруппировываться", - сказал Олег Жданов.



Говоря о херсонском направлении, там украинская армия проводит контрнаступательные действия но, когда такое контрнаступление и освобождение Херсона может произойти Жданов не сказал.

Чтобы освободить Херсон, нужно переправиться через реку Днепр. По словам эксперта, существует три известных способа:

переправа через Антоновский мост, который находится выше по течению от города.

понтонная переправа или плавсредства — они найдутся в украинской армии.

прорыв в Новую Каховку. Там находится Каховская ГЭС. Оккупанты не будут ее повреждать, потому что она держит уровень воды в Днепре и обеспечивает работу Северо-Крымского канала.

Напомним, что россияне несут огромные потери в Украине, кого чаще ликвидируют из путинской армии.

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