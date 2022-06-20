Кремлю все важче доводиться з солдатами, які відмовляються воювати.

Називаючи події в Україні "спецоперацією", Москва перешкоджає і заважає своїм збройним силам. У цьому запевнили представники Міноборони Британії та аналітики з Інституту вивчення війни.

Зокрема, Кремлю все важче буде карати відмовників від мобілізації і "військових дисидентів", так як в законодавстві немає пунктів щодо покарання за відмову брати участь в "спеціальних військових операціях".

Щоб не порушувати чинне законодавство і покарати відмовників, рф необхідно визнати, що в Україні йде війна. А поки відмовників стає все більше, адже солдати рф почали розуміти, що їх не можуть покарати за законом.

Також у звіті Інституту йдеться, що в рф хочуть засудити майже всіх захисників Маріуполя, але не за своїми законами, а за законодавством "ДНР", яке дозволяє смертну кару.

Аналітики з ISW не сумніваються, що Кремль обов'язково буде використовувати судові процеси над українськими захисниками, щоб підірвати моральний дух у інших українських військовослужбовців, а заодно залякати і представників іноземних легіонів.

Нагадаємо, що глава МЗС Кулеба відповів, що трапиться, якщо Україні більше не дадуть зброї.

Як повідомляла Politeka, авіація рф показала себе найгіршим видом військ.

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