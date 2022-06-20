Называя события в Украине "спецоперацией", Москва препятствует и мешает своим вооруженным силам. В этом уверены представители Минобороны Британии и аналитики из Института изучения войны.

В частности, Кремлю все труднее будет наказывать отказников от мобилизации и "военных диссидентов", так как в законодательстве нет пунктов относительно наказания за отказ принимать участие в "специальных военных операциях".

Чтобы не нарушать действующее законодательство и наказать отказников, рф необходимо признать, что в Украине идет война. А пока отказников становится все больше, ведь солдаты рф начали понимать, что их не могут наказать по закону.

Также в отчете Института говорится, что в рф хотят осудить почти всех защитников Мариуполя, но не по своим законам, а по законодательству "ДНР", которое разрешает смертную казнь.

Аналитики из ISW не сомневаются, что Кремль обязательно будет использовать судебные процессы над украинскими защитниками, чтобы подорвать моральный дух у других украинских военнослужащих, а заодно запугать и представителей иностранных легионов.

Напомним, что глава МИД Кулеба ответил, что случится, если Украине больше не дадут оружия.

Как сообщала Politeka, авиация рф показала себя худшим видом войск.

Также Politeka писала, что ВСУ успешно наступают, оккупанты вынуждены усилить позиции.