Дії Путіна перейшли всі грані, і в росії зростає кількість бажаючих допомогти йому програти війну проти України. Крім того, в спецлужбах рф шукають винних у провалі російських солдатів на фронті. Про це розповів політолог Павло Лузін в інтерв'ю на каналі "Україна 24".

"Конфлікт в спецслужбах росії є і це факт. Адже навіть напередодні війни в публічних заявах і виступах відставних генералів і полковників було видно, що Генштаб рф проти цієї війни. І щодо дій військ, що вторглися в Україну, стало ясно, що не армія готувала війну. Таке відчуття, що її готували генерали ФСБ і ФСО. Армія у них була на посилках", - зазначив Павло Лузін.

За його словами, генерали ФСБ і ФСО увірували в свої полководницькі таланти, що вони "в 19 столітті - ось вони командують балом, а ось тепер полком". Це абсолютно сектанське мислення не спрацювало.

"Ось тепер стоїть питання - кому відповідати за цей провал. І вони перекидають цю провину один на одного, зокрема на Генштаб. Кремль і особисто путін не довіряють армії і бояться її, вони тримають армію поза політикою. Вони навіть бояться висвітлювати новини війни і замість військових показують найманців і кадирівців. Росіяни навіть імен генералів своїх не знають. У них армія безлика і безславлена. Далі буде тільки гірше", - вказав Павло Лузін.

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